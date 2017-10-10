Назван средний размер заработной платы в Москве в 2017 году

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Москва, 10 октября. Глава департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов сообщил, что в текущем году средняя зарплата в столице составила порядка 63 тысяч рублей.

Владимир Ефимов отметил — департамент ожидает, что к концу текущего года средняя зарплата москвичей составит 63 тысячи рублей, в номинальном выражении она вырастет на 7,8 процента, пишет «Газета.ру».

Информационный портал «Дни.ру» сообщает, что к концу 2020 года средняя номинальная заработная плата в столице может составить 76 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что московские власти оценивают среднюю зарплату столичных врачей в 110 тысяч рублей.