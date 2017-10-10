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В Москве открылся новый Центр управления полетами
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    В Москве открылся новый Центр управления полетами

    14:50  10 Октября 2017
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    В Москве открылся новый Центр управления полетами

    Москва, 10 октября. В Московском авиаузле начал работать новый Центр управления полетами воздушных судов, сообщают в Минтрансе РФ.

    Представители министерства транспорта отметили, что новый ЦУП заменит собой работающую с начала 80-х годов прошлого века автоматизированную систему «ТЕРКАС», которая на данный момент уже устарела и не отвечает многим требованиям, касающимся пропускной способности, согласования принятия решений и выбора эффективных траекторий при высокой интенсивности воздушного движения.

    Введение в строй новой техники отечественного производства, сообщил министр транспорта России Максим Соколов, имеет огромное стратегическое значение для государства. Новый Центр состоит из 10 комплексов, которые могут обеспечить все необходимые условия безопасности полетом, пишет «Газета.ру».

    В Москве открылся новый Центр управления полетами

    Автор: Алексей Громов
    #москва #транспорт #авиация #полеты #цуп
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