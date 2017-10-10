Работы по возведению пристройки на 300 мест к школе начались в Балашихе

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Москва, 10 октября. В Балашихе строители начали возведение дополнительной пристройки на 300 мест к городской школе №2. Работы должны завершиться в 2018 году.

Общая площадь пристройки должна будет составить более шести тысяч квадратных метров, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В новом помещении расположатся блок начальной школы, библиотечно-информационный центр, медицинский кабинет и пищеблок. Сейчас работы идут полным ходом: специалисты ведут подготовку к заливке основного фундамента пристройки. Известно, что конца года строители должны будут возвести монолитный каркас здания и приступить к монтажу наружных сетей.

Как сообщил начальник управления строительного комплекса администрации города Сергей Лучкичев, все строительные работы должны завершиться в 2018 году.