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Работы по возведению пристройки на 300 мест к школе начались в Балашихе
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    Работы по возведению пристройки на 300 мест к школе начались в Балашихе

    14:45  10 Октября 2017
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    Работы по возведению пристройки на 300 мест к школе начались в Балашихе

    Москва, 10 октября. В Балашихе строители начали возведение дополнительной пристройки на 300 мест к городской школе №2. Работы должны завершиться в 2018 году.

    Общая площадь пристройки должна будет составить более шести тысяч квадратных метров, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В новом помещении расположатся блок начальной школы, библиотечно-информационный центр, медицинский кабинет и пищеблок. Сейчас работы идут полным ходом: специалисты ведут подготовку к заливке основного фундамента пристройки. Известно, что конца года строители должны будут возвести монолитный каркас здания и приступить к монтажу наружных сетей.

    Работы по возведению пристройки на 300 мест к школе начались в Балашихе

    Как сообщил начальник управления строительного комплекса администрации города Сергей Лучкичев, все строительные работы должны завершиться в 2018 году.

    Автор: Алексей Громов
    #строительство #балашиха
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