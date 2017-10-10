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Азербайджанец в Москве пытался передать в СИЗО пряники с метадоном
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    Азербайджанец в Москве пытался передать в СИЗО пряники с метадоном

    14:51  10 Октября 2017
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    Азербайджанец в Москве пытался передать в СИЗО пряники с метадоном

    Москва, 10 октября. Уроженец Азербайджана был задержан московской полицией после того, как попытался передать своему земляку в СИЗО №5 пряники, в которых были обнаружены посторонние химические примеси. Проверка установила, что в пряниках содержался наркотик метадон, вещество, применяемое как заменитель героина, в количестве не менее 0,5 грамма на 346 граммов пряников.

    Задержанный мужчина заявил, что не знал о том, что в переданных ему неустановленным лицом пряниках содержались наркотики. Пряники с метадоном были изъяты у задержанного. Мера пресечения в отношении мужчины не избиралась.

    Полиция продолжает проводит проверку по данному случаю, следствие пытается выяснить, кто передал уроженцу Азербайджана пряники с наркотиком, и устанавливает источник наркотического вещества. Устанавливается законность пребывания задержанного на территории России.

     

    Автор: Валентин Меликов
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