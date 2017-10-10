Полиция разогнала «грибную» дискотеку в подмосковном лесу

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Москва, 10 октября. Полицейские пресекли продажу наркотиков на дискотеке в лесу в Серпуховском районе.

В ходе проверки сотрудниками госнаркоконтроля пресечен незаконный оборот наркотиков, в частности галлюциногенных грибов и «синтетики», сообщает РИАМО со ссылкой на сайт МВД РФ. По подозрению в сбыте психотропных веществ задержан 27-летний житель Химок.

На несанкционированной дискотеке во время проверки находились 300 человек, 20 из которых были отправлены на медосвидетельствование в связи с признаками наркотического опьянения.

По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с законодательством.