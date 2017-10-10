Полиция изъяла женское белье и парики у педофила, развращавшего мальчиков в Москве

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Москва, 10 октября. Московская полиция задержала жителя Москвы, подозреваемого в развращении несовершеннолетних. О действиях педофила стало известно со слов матери одной из жертв, которая обратилась с заявлением в полицию.

В понедельник жительница Москвы обратилась в отделение МВД и заявила, что с марта по октябрь 2017 года мужчина 1960-го года рождения приглашал к себе в гости ее сына вместе с его другом, и совершал в отношении них развратные действия без применения насилия.

Безработный педофил встречался с мальчиками неоднократно — как выяснили в полиции, с мая по сентябрь он встречался с ними не менее пяти раз для удовлетворения своих извращенных половых наклонностей.

При проверке у педофила были изъяты парики и женское нижнее белье. Следственно-оперативные мероприятия по данному делу продолжаются.