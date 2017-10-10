Серийный грабитель ювелирных магазинов задержан в Подольске

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Москва, 10 октября. Житель Подольска задержан по подозрению в серии краж в ювелирных магазинах.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, ранее судимый 26-летний житель Подольска задержан по подозрению в совершении трех краж в различных ювелирных салонах города, передает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

Один из инцидентов произошел в ювелирном магазине на Советской улице. Подозреваемый попросил продавца показать ювелирное изделие, после чего выхватил его из рук сотрудницы салона и убежал.

Причастность злоумышленника к преступлениям доказана. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.