Фотографии начальников станций появились в московском метро

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Москва, 10 октября. Фотоснимки начальников станций метрополитена разместили на Сокольнической линии в столице, до конца текущего года такие фотографии появятся абсолютно на всех станциях. Об этом во вторник сообщает пресс-служба московского метро.

По словам первого заместителя начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, в скором времени пассажиры московского метро смогут увидеть портреты начальников еще на 100 станциях, а до конца текущего года фотографии разместят на всех 206 станциях, передает телеканал «360».

Он также отметил, что данные проект направлен на то, чтобы пассажиры знали, кто конкретно отвечает за порядок на станциях, добавив, что ключевая задача программы — улучшение качества обслуживания москвичей и гостей столицы.