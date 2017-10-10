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Фотографии начальников станций появились в московском метро
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    Фотографии начальников станций появились в московском метро

    13:22  10 Октября 2017
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    Фотографии начальников станций появились в московском метро

    Москва, 10 октября. Фотоснимки начальников станций метрополитена разместили на Сокольнической линии в столице, до конца текущего года такие фотографии появятся абсолютно на всех станциях. Об этом во вторник сообщает пресс-служба московского метро. 

    По словам первого заместителя начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, в скором времени пассажиры московского метро смогут увидеть портреты начальников еще на 100 станциях, а до конца текущего года фотографии разместят на всех 206 станциях, передает телеканал «360»

    Фотографии начальников станций появились в московском метро

    Он также отметил, что данные проект направлен на то, чтобы пассажиры знали, кто конкретно отвечает за порядок на станциях, добавив, что ключевая задача программы — улучшение качества обслуживания москвичей и гостей столицы. 

    Автор: Дана Балан
    #москва #метро
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