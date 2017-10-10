Последствия страшного пожара на рынке «Синдика» в Москве попали на видео

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Москва, 10 октября. Последствия страшного пожара на московском строительном рынке «Синдика» попали на видео, снятые с высоты птичьего полета квадрокоптером. На кадрах видно, насколько разрушительный ущерб был нанесен вспыхнувшим на рынке пожаром.

Большая часть территории «Синдика» была уничтожена огнем. На видео заметны уничтоженные пожаром торговые точки, внутри которых стоят изувеченные огнем стеллажи. Пожарные, как видно на видео, представленном телеканалом «Подмосковье 360°», продолжают заливать потенциальные точки возгорания водой. На значительной части площади рынка провалилась крыша, в особенности над всей центральной галереей рынка.

Ранее стало известно, что полиция не исключает версии поджога как причины пожара на рынке «Синдика». «Газета.ru» сообщала, что количество пострадавших при пожаре оказалось небольшим — всего три человека — а вот материальный ущерб был огромен: пламя охватило около 55 тысяч кв метров территории рынка.