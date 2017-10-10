Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Алеппо: Минобороны РФ сообщило о четырех случаях нарушения перемирия в провинции
Происшествия
Последствия страшного пожара на рынке «Синдика» в Москве попали на видео
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Последствия страшного пожара на рынке «Синдика» в Москве попали на видео

    11:29  10 Октября 2017
    58

    Последствия страшного пожара на рынке «Синдика» в Москве попали на видео

    Москва, 10 октября. Последствия страшного пожара на московском строительном рынке «Синдика» попали на видео, снятые с высоты птичьего полета квадрокоптером. На кадрах видно, насколько разрушительный ущерб был нанесен вспыхнувшим на рынке пожаром.

    Большая часть территории «Синдика» была уничтожена огнем. На видео заметны уничтоженные пожаром торговые точки, внутри которых стоят изувеченные огнем стеллажи. Пожарные, как видно на видео, представленном телеканалом «Подмосковье 360°», продолжают заливать потенциальные точки возгорания водой. На значительной части площади рынка провалилась крыша, в особенности над всей центральной галереей рынка. 

    Ранее стало известно, что полиция не исключает версии поджога как причины пожара на рынке «Синдика». «Газета.ru» сообщала, что количество пострадавших при пожаре оказалось небольшим — всего три человека — а вот материальный ущерб был огромен: пламя охватило около 55 тысяч кв метров территории рынка.

    Последствия страшного пожара на рынке «Синдика» в Москве попали на видео

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 20932

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        5970

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53120

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91834

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108122
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        837
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        284
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        50
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        2685