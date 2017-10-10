Неизвестный со взрывчаткой пытался ограбить отделение банка в Москве

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Москва, 10 октября. Неизвестный мужчина попытался ограбить отделение «Сбербанка России» в одном из районов столицы. Злоумышленника ищет полиция.

Инцидент произошел на Парковой улице, сообщает Телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Неизвестный вошел в отделение банка и потребовал отдать ему денежные средства. Мужчина угрожал предметом, который был похож на взрывное устройство. Работники отделения не растерялись и вызвали охрану.

После того, как 28-летняя сотрудница нажала тревожную кнопку, грабитель скрылся, ничего не похитив. В настоящий момент его разыскивают правоохранительные органы столицы. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».