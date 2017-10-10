Парк «Зарядье» в течение месяца после открытия посетили более миллиона человек

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Москва, 10 октября. В минувшие выходные в московском парке «Зарядье» был зарегистрирован миллионный посетитель. Об этом сообщается на портале столичной мэрии.

«В будни парк посещают до 30 тысяч человек. Это вполне комфортный трафик, при котором гости могут спокойно прогуляться по территории, зайти в медиакомплексы «Полет» и «Машина времени», музей или кафе», — сообщил директор учреждения Павел Трехлеб.

При этом в первые дни после открытия «Зарядья» число посетителей доходило до 100 тысяч человек ежесуточно. К слову, точное количество пришедших в парк фиксируется благодаря ограждению и сохранению одной входной группы.

Как напоминает Газета.ru, открытие парка «Зарядье» состоялось 9 сентября во время во время празднования 870-летия Москвы.

