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Мэр Москвы пообещал увеличить в разы пособия для малообеспеченных семей
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    Мэр Москвы пообещал увеличить в разы пособия для малообеспеченных семей

    19:16  9 Октября 2017
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    Мэр Москвы пообещал увеличить в разы пособия для малообеспеченных семей

    Москва, 9 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что намерен повысить пособия для малообеспеченных семей от трех до пяти раз.

    В понедельник глава Москвы посетил центр социальной поддержки семьи и детства «Красносельский». Во время визита он обратил внимание, что в ближайшее время правительство внесет на рассмотрение в столичную думу проект бюджета, где будут определены социальные параметры. По мнению Собянина, современные выплаты являются «формальными и порой недостаточными».

    «Я не согласен, что пособия надо индексировать, — цитирует его «Вечерняя Москва». — Их надо увеличивать в разы. Некоторые пособия для малообеспеченных семей увеличим от 3 до 5 раз. Для этого проведем расчеты, уверен, депутаты их поддержат».

    Мэр также пообещал создать рабочую группу, которая будет обрабатывать обращения, поступающие от общественников и многодетных семей.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #собянин #пособия #эр #соцвыплаты
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