Синоптики предупредили московских водителей об опасности из-за сильного ветра

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Москва, 9 октября. Водителям в Москве следует внимательнее выбирать парковочные места из-за сильного ветра, заявили специалисты.

Синоптики обратили внимание, что до девяти вечера в Москве ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Они констатировали, что водителям и пешеходам следует внимательнее быть на улицах города и опасаться парковых зон, а также плохо укрепленных дорожных знаков и конструкций из-за угрозы их падения.

С аналогичным сообщением выступили в государственном казенном учреждении (ГКУ) «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).