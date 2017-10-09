Синоптики предупредили московских водителей об опасности из-за сильного ветра
Москва, 9 октября. Водителям в Москве следует внимательнее выбирать парковочные места из-за сильного ветра, заявили специалисты.
Синоптики обратили внимание, что до девяти вечера в Москве ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Они констатировали, что водителям и пешеходам следует внимательнее быть на улицах города и опасаться парковых зон, а также плохо укрепленных дорожных знаков и конструкций из-за угрозы их падения.
С аналогичным сообщением выступили в государственном казенном учреждении (ГКУ) «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
«ГКУ «АМПП» предупреждает водителей о необходимости соблюдать меры безопасности при выборе места парковки в связи с усилением ветра в Москве 9 октября», — цитирует источники в ведомстве «Вечерняя Москва».