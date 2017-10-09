В РЖД рассказали, когда на МЦК появится напольная навигация

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Москва, 9 октября. Дополнительная напольная навигация может появиться на 48 платформах Московского центрального кольца (МЦК) до конца 2018 года. О планах по ее размещению сообщила пресс-служба РЖД.

Представители перевозчика подчеркнули, что эта система позволит пассажирам лучше ориентироваться при посадке и высадке из «Ласточек». Так, места, напротив которых будут открываться двери электропоездов, уточняет «РИАМО».

Новая разметка включит в себя и навигацию для маломобильных групп населения. В частности, речь идет об указателях, напротив которых будут останавливаться вагоны с местами для людей, передвигающихся в кресле-коляске.

Кроме того, указатели планируется установить и напротив остановки последнего вагона. Напомним, пассажирское движение на МЦК запустили 10 сентября минувшего года. За год «Ласточки» перевезли более 10 миллионов пассажиров.