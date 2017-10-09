Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Астанинский формат снизил уровень накала вооруженного конфликта в Сирии — Ушаков
Общество
В РЖД рассказали, когда на МЦК появится напольная навигация
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В РЖД рассказали, когда на МЦК появится напольная навигация

    17:13  9 Октября 2017
    46

    В РЖД рассказали, когда на МЦК появится напольная навигация

    Москва, 9 октября. Дополнительная напольная навигация может появиться на 48 платформах Московского центрального кольца (МЦК) до конца 2018 года. О планах по ее размещению сообщила пресс-служба РЖД.

    Представители перевозчика подчеркнули, что эта система позволит пассажирам лучше ориентироваться при посадке и высадке из «Ласточек». Так, места, напротив которых будут открываться двери электропоездов, уточняет «РИАМО».

    Новая разметка включит в себя и навигацию для маломобильных групп населения. В частности, речь идет об указателях, напротив которых будут останавливаться вагоны с местами для людей, передвигающихся в кресле-коляске.

    Кроме того, указатели планируется установить и напротив остановки последнего вагона. Напомним, пассажирское движение на МЦК запустили 10 сентября минувшего года. За год  «Ласточки» перевезли более 10 миллионов пассажиров. 

    Автор: Алексей Громов
    #москва #ржд #мцк #навигация #платформа #ласточки
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5913

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53008

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91506

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108026

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30205
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        187
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        3008
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        89
        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        13:36   9 Октября 2017
        1258