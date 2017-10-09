Инвалид убил соседа по комнате в подмосковном интернате

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Москва, 9 октября. В Подмосковье задержали инвалида, которого подозревают в убийстве своего соседа по комнате в интернате в Подольске, заявили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по региону.

В интернате Подольска обнаружили тело 61-летнего инвалида первой группы с ранениями груди. Правоохранительные органы подозревает в его убийстве соседа жертвы по комнате. Им оказался 56-летний сосед жертвы, который тоже инвалид первой группы.

По версии следствия, сосед убил мужчину во время ссоры, возникшей на почве личной неприязни. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, передает «Подмосковье сегодня».