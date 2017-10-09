Автоконцерн Hino Motors построит завод в Подмосковье

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Москва, 9 октября. Японский концерн Hino Motors наладит в Подмосковье производство грузовых автомобилей. Об этом заявил исполнительный вице-президент компании Сатору Мори, который встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Речь идет о строительстве завода в Химках. Представители Hino Motors уверены в том, что их продукция будет пользоваться спросом на территории России.

«Мы решили расположить свой завод в Подмосковье, потому что здесь высокий спрос на нашу продукцию и есть высококвалифицированные специалисты. Мы планируем открыть завод в 2019 году и выпускать около двух тысяч автомобилей ежегодно», — подчеркнул Сатору Мори.

Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», на предприятии будет создано около 50 рабочих мест.

Ранее стало известно о том, что в Санкт-Петербурге планируется открыть сборочное производство компании «Узавтосаноат».