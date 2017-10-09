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Автоконцерн Hino Motors построит завод в Подмосковье
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    Автоконцерн Hino Motors построит завод в Подмосковье

    14:57  9 Октября 2017
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    Автоконцерн Hino Motors построит завод в Подмосковье

    Москва, 9 октября. Японский концерн Hino Motors наладит в Подмосковье производство грузовых автомобилей. Об этом заявил исполнительный вице-президент компании Сатору Мори, который встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

    Речь идет о строительстве завода в Химках. Представители Hino Motors уверены в том, что их продукция будет пользоваться спросом на территории России.

    «Мы решили расположить свой завод в Подмосковье, потому что здесь высокий спрос на нашу продукцию и есть высококвалифицированные специалисты. Мы планируем открыть завод в 2019 году и выпускать около двух тысяч автомобилей ежегодно», — подчеркнул Сатору Мори.

    Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», на предприятии будет создано около 50 рабочих мест.

    Ранее стало известно о том, что в Санкт-Петербурге планируется открыть сборочное производство компании «Узавтосаноат».

    Автор: Алексей Громов
    #подмосковье #hino
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