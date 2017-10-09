На юге Москвы обнаружен обгоревший труп мужчины

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Москва, 9 октября. Обгоревший труп мужчины обнаружен на улице Мусы Джалиля около магазина «Магнит».

Источники в столичных правоохранительных органах сообщили, что полицейский наряд прибыл на улицу Мусы Джалиля по вызову о хулиганстве, однако в лесу за магазином сотрудники обнаружили обгоревший труп.

Следствие установило, что неизвестные облили мужчину горючей жидкостью из канистры, после чего подожгли его. Около тела найдена ножка от стула, два мобильных телефона, планшет и канистра на девять литров. Жертва скончалась за час до прибытия полицейского наряда. В данный момент производится проверка, найденные предметы и труп мужчины исследуют судмедэксперты, сообщает «Телеканал 360».