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Стало известно, когда метро Москвы начнет продажу колец и браслетов с функцией «Тройки»
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    Стало известно, когда метро Москвы начнет продажу колец и браслетов с функцией «Тройки»

    13:27  9 Октября 2017
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    Стало известно, когда метро Москвы начнет продажу колец и браслетов с функцией «Тройки»

    Москва, 9 октября. Специальные силиконовые браслеты и керамические кольца с функцией карты «Тройка» начнут продавать в метро Москвы уже в конце октября. Информацию об этом опубликовали сегодня на портале мэра и правительства столицы.

    Как уточнил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, продавать браслеты и кольца с функционалом карты будут на стойке «Живое общение» на станции «Пушкинская», а также в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная».

    «Браслеты будут представлены в классическом черном цвете, а также в цветах некоторых линий метро. В рамках пилотного проекта их тираж составит 500 штук»,  — сказал Ликсутов.

    Кроме того, как отмечает телеканал 360, на стойках можно будет купить и черные керамические кольца. Их тираж в настоящее время составляет 500 штук. Они будут представлены  в двух размерах: 16 — для женщин и 22 — для мужчин.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #москва #метро #кольца #тройка #браслеты
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