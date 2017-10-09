Три человека пострадали при пожаре в торговом центре «Синдика»

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Москва, 9 октября. Три человека получили ранения в результате пожара в ТК «Синдика» на внешней стороне 65-го километра МКАД. По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, вопрос о мониторинге крупных торговых объектов будет решаться после установления причин возгорания.

Ранее спасатели потушили пожар в торговом центре. Огонь охватил площадь 55 тыс. кв. м. Из здания было эвакуировано три тыс. человек. Пострадали три человека.

Как отметили в пресс-службе МЧС, грамотная эвакуация и системы оповещения позволили не допустить гибели людей.

Напомним, что в ночь на понедельник почти пять тысяч квадратных метров было охвачено пожаром на вещевом рынке в Ростове-на-Дону.