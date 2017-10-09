Открытое горение в ТЦ «Синдика» в Подмосковье ликвидировано

В Избранное

Москва, 9 октября. Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Синдика» в Подмосковье.

По данным МЧС России, открытое горение было ликвидировано в 07.03 в понедельник. Дальнейшая информация сейчас уточняется.

Как ранее писала Газета.ru, ТЦ «Синдика», расположенный недалеко от московского района Строгино, вспыхнул накануне. Площадь пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть здания обрушилась. Спасатели эвакуировали около трех тысяч человек.