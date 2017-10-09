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Открытое горение в ТЦ «Синдика» в Подмосковье ликвидировано
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    Открытое горение в ТЦ «Синдика» в Подмосковье ликвидировано

    7:59  9 Октября 2017
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    Открытое горение в ТЦ «Синдика» в Подмосковье ликвидировано

    Москва, 9 октября. Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Синдика» в Подмосковье.

    По данным МЧС России, открытое горение было ликвидировано в 07.03 в понедельник. Дальнейшая информация сейчас уточняется.

    Как ранее писала Газета.ru, ТЦ «Синдика», расположенный недалеко от московского района Строгино, вспыхнул накануне. Площадь пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть здания обрушилась. Спасатели эвакуировали около трех тысяч человек. 

    Открытое горение в ТЦ «Синдика» в Подмосковье ликвидировано

     

    Автор: Алия Садыкова
    #пожар #москва
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