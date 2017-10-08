Около 450 тыс. литров воды сбросили вертолеты на горящий рынок в Подмосковье

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Москва, 8 октября. Вертолеты сбросили около 450 тысяч литров воды на горящий торговый комплекс «Синдика», расположенный на 65-м км МКАД в Московской области.

Уточняется, что суммарно было совершено 89 сливов воды. По имеющимся данным, к настоящему моменту огонь охватил весь торговый центр. На площади около 300 кв. м. обрушилась крыша.

Известно о двух пострадавших в результате происшествия, — пишет РИА Новости.

О пожаре в торговом комплексе «Синдика» стало известно накануне.