Спасатели приступили к локализации возгорания на территории комплекса «Синдика»

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Москва, 8 октября. Спасатели приступили к локализации возгорания на территории московского торгового центра «Синдика». Об этом сообщил журналистам глава областного управления МЧС Российской Федерации Сергей Полетыкин.

«Локализация будет в районе трех-четырех утра», — подчеркнул он.

Согласно предварительным данным, также произошло обрушение кровли на площади около 1000 квадратных метров.

«В связи с продолжительным горением в ТЦ «Синдика» просьба закрыть плотно окна и... не находиться на открытом воздухе», — отметили представители ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что один человек пострадал при пожаре на территории комплекса «Синдика».