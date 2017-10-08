Площадь обрушения при пожаре в торговом центре «Синдика» составляет около 400 кв. метров

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Москва, 8 октября. Площадь обрушения при пожаре на территории московского строительного рынка «Синдика» составляет приблизительно 400 квадратных метров. Такими данными с журналистами поделился руководитель подмосковного управления МЧС Российской Федерации Сергей Полетыкин.

«Площадь обрушения составляет около 400 квадратных метров», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что на подземной парковке в горящем торговом комплексе «Синдика» несколько машин взорвались. Непосредственно общая площадь пожара составляет около 55 тысяч квадратных метров.