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Политика
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Площадь обрушения при пожаре в торговом центре «Синдика» составляет около 400 кв. метров
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    Площадь обрушения при пожаре в торговом центре «Синдика» составляет около 400 кв. метров

    20:32  8 Октября 2017
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    Площадь обрушения при пожаре в торговом центре «Синдика» составляет около 400 кв. метров

    Москва, 8 октября. Площадь обрушения при пожаре на территории московского строительного рынка «Синдика» составляет приблизительно 400 квадратных метров. Такими данными с журналистами поделился руководитель подмосковного управления МЧС Российской Федерации Сергей Полетыкин.

    «Площадь обрушения составляет около 400 квадратных метров», — цитирует его слова РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о том, что на подземной парковке в горящем торговом комплексе «Синдика» несколько машин взорвались. Непосредственно общая площадь пожара составляет около 55 тысяч квадратных метров.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #синдика
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