Один человек пострадал при пожаре в торговом центре «Синдика»

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Москва, 8 октября. В результате пожара на территории московского строительного центра «Синдика» пострадал один человек. Об этом в воскресенье сообщили представители оперативного штаба, который был развернут на месте инцидента.

«По данным, поступившим от врачей, один мужчина госпитализирован в НИИ имени Склифосовского», — сообщил источник ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники областного управления МЧС Российской Федерации пытаются потушить пожар, площадь которого составляет около 55 тысяч квадратных метров.