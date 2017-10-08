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Происшествия
В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины
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    В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины

    18:50  8 Октября 2017
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    В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины

    Москва, 8 октября. На подземной парковке в горящем торговом комплексе «Синдика» на МКАД взорвались несколько автомобилей.

    Как стало известно, взрыв нескольких машин на подземной парковке произошел под действием высоких температур. В настоящее время вся площадь парковки охвачена огнем.

    Кроме того, до сих пор продолжаются сильные хлопки, передает ТАСС.

    Сейчас на месте ЧП работают почти 100 спасателей, задействованы восемь звеньев газодымозащитной службы, два вертолета Ка-32.

    На 18.00 площадь пожара, по словам свидетелей, составила уже 5 тыс. квадратных метров. 

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #пожар #москва
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