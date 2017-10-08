Площадь пожара на московском строительном рынке «Синдика» увеличилась до 5 тыс кв. метров

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Москва, 8 октября. В Москве возле МКАДа продолжается крупный пожар на строительном рынке «Синдика».

Предположительно, пожар возник в цокольных помещениях, после чего пламя распространилось на складские помещения и парковку. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, на 17.00 огнем было охвачено 3 тыс. квадратных метров. Несмотря на предпринимаемые меры по тушению, на 18.00 площадь пожара, по словам свидетелей, составила уже 5 тыс. квадратных метров. На текущий момент сведений о погибших и пострадавших не поступало.

К тушению привлечены 3 вертолета. По словам очевидцев, с территории строительного пожара доносятся хлопки и звуки, похожие на взрывы.

Пожару присвоен третий номер сложности.

Строительный рынок «Синдика» находится на 65-м километре МКАД.