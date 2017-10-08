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Общество
Собянин сообщил о резком сокращении числа долгостроев в Москве
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    Собянин сообщил о резком сокращении числа долгостроев в Москве

    18:16  8 Октября 2017
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    Собянин сообщил о резком сокращении числа долгостроев в Москве

    Москва, 8 октября. В ходе работы над проблемой долгостроев за последние семь лет в Москве удалось сократить количество заброшенных зданий с 669 до 261. Об этом написал в социальной сети «ВКонтакте» мэр российской столицы Сергей Собянин.

    «Только в этом году ввели в эксплуатацию и возобновили работы на 28 объектах, — отметил градоначальник. — Мы начали системную работу с этой проблемой семь лет назад, и за это время сократили количество заброшенных зданий с 669 до 261».

    Ранее выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели» в «Манеже» Собянин сообщил, что московским властям удалось снизить потребление электроэнергии в Москве на четверть.

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #собянин
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