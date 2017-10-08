Очевидцы сообщили о хлопках на горящем рынке «Синдика» в Москве

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Москва, 8 октября. Пожар по повышенному номеру сложности тушат на территории ТЦ «Синдика» на МКАД. Из торгового центра валят клубы черного дыма. Очевидцы заявляют, что из зоны возгорания слышны хлопки.

По данным ГУ МЧС по Московской области, задымление произошло на цокольном этаже помещения склада. В ведомстве подчеркнули, что все сотрудники и посетители «Синдики» были эвакуированы. В настоящее время пожару присвоен третий номер сложности из пяти возможных, уточняет ТАСС. С возгоранием борются 79 сотрудников личного состава МЧС и 24 пожарных расчета.

По последним данным, площадь возгорания составила уже три тысячи кв. метров.

Очевидцы в соцсетях публикуют фото и видео с места ЧП.

Синдика горит. #синдикапожар #синдика#синдикагорит A post shared by Корпорация кукол (@mascotkvint) on Oct 8, 2017 at 7:06am PDT

#пожар #синдикагорит #синдика A post shared by Детейлинг Студия (@ceramicauto.ru) on Oct 8, 2017 at 5:51am PDT