Пожарные тушат 55 очага возгорания на рынке «Синдика» в Москве

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Москва, 8 октября. В торговом комплексе «Синдика» на внешней стороне 65-го километра МКАД в Московской области произошел сильный пожар. Как стало известно Федеральному агентству новостей, к тушению подключились спасатели МЧС.

Площадь пожара в торговом комплексе увеличилась до 3 тыс. кв. м. Всего зафиксировано 55 очагов возгорания. Сам же пожар начался на цокольном этаже.

К настоящему времени сгорело порядка 58 автомобилей, находившихся на парковке. Многие люди бросились спасать уцелевшие машины, несмотря на высокую температуру горения.

На месте крупного пожара порядок обеспечивают сотрудники полиции. Место происшествия оцеплено.

