Полиция отпустила всех задержанных в ходе несогласованных акций 7 октября

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Москва, 8 октября. Все задержанные во время несогласованных акций, которые проходили в разных городах России 7 октября, отпущены из отделов полиции. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

По данным ведомства, всего в ходе акций в полицию были доставлены 136 человек. 60 из них должны будут явиться в суд после 8 октября.

«В ходе проведения мероприятий по наиболее серьезным нарушениям общественного порядка составлен 71 административный протокол. В среднем срок пребывания задержанных граждан в УВД составлял от одного до двух часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего задержаний произошло в Ярославской области (56). В Липецкой области были задержаны 24 человека, в Краснодарском крае — 12, в Брянской и Псковской областях — по 7. В отношении организаторов протестных акций в МВД составили 14 протоколов. 11 из них должны были явиться в суд.

В МВД подчеркнули, что во время акций в отделы полиции доставляли грубых нарушителей порядка, которые призывали к противоправным действиям, провоцировали полицию и мешали дорожному движению.