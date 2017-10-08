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Общество
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Общество
Полиция отпустила всех задержанных в ходе несогласованных акций 7 октября
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    Полиция отпустила всех задержанных в ходе несогласованных акций 7 октября

    14:37  8 Октября 2017
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    Полиция отпустила всех задержанных в ходе несогласованных акций 7 октября

    Москва, 8 октября. Все задержанные во время несогласованных акций, которые проходили в разных городах России 7 октября, отпущены из отделов полиции. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

    По данным ведомства, всего в ходе акций в полицию были доставлены 136 человек. 60 из них должны будут явиться в суд после 8 октября.

    «В ходе проведения мероприятий по наиболее серьезным нарушениям общественного порядка составлен 71 административный протокол. В среднем срок пребывания задержанных граждан в УВД составлял от одного до двух часов», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что больше всего задержаний произошло в Ярославской области (56). В Липецкой области были задержаны 24 человека, в Краснодарском крае — 12, в Брянской и Псковской областях — по 7. В отношении организаторов протестных акций в МВД составили 14 протоколов. 11 из них должны были явиться в суд.

    В МВД подчеркнули, что во время акций в отделы полиции доставляли грубых нарушителей порядка, которые призывали к противоправным действиям, провоцировали полицию и мешали дорожному движению.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #мвд #задержания
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