Полиция назвала число участников несанкционированной акции в Москве

В Избранное

Москва, 7 октября. Около 700 человек, включая сотрудников СМИ, приняли участие в несанкционированной акции протеста, которая состоялась в субботу на Пушкинской площади Москвы. Такие данные приводит пресс-служба Управления МВД России по Москве.

«В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Пушкинской площади города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 700 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, манифестанты собрались возле памятника Пушкину, а затем пошли в сторону Манежной площади по Тверскому бульвару, однако попасть на Манежную площадь участники акции так и не смогли, поскольку полиция перекрыла входы. Сведений о задержаниях пока не поступало.