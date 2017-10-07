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Россия
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Общество
Полиция назвала число участников несанкционированной акции в Москве
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    Полиция назвала число участников несанкционированной акции в Москве

    16:33  7 Октября 2017
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    Полиция назвала число участников несанкционированной акции в Москве

    Москва, 7 октября. Около 700 человек, включая сотрудников СМИ, приняли участие в несанкционированной  акции протеста, которая состоялась в субботу на Пушкинской площади Москвы. Такие данные приводит пресс-служба Управления МВД России по Москве.

    «В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Пушкинской площади города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 700 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — говорится в сообщении.

    Полиция назвала число участников несанкционированной акции в Москве

    По словам очевидцев, манифестанты собрались возле памятника Пушкину, а затем пошли в сторону Манежной площади по Тверскому бульвару, однако попасть на Манежную площадь участники акции так и не смогли, поскольку полиция перекрыла входы. Сведений о задержаниях пока не поступало.

    Автор: Геннадий Плющев
    #москва #полиция #протест #акция
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