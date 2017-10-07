Пожилой водитель устроил четыре аварии за 20 секунд в Красногорске

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Красноярск, 7 октября. Пенсионер за рулем автомобиля устроил четыре ДТП за 20 секунд в Красногорске. Видео с фиаско пожилого водителя появилось в Сети.

Инцидент произошел в одном из дворов подмосковного Красногорска. Автомобиль за 20 секунд совершил четыре аварии, как только тронулся с места.

Как оказалось, за рулем сидел 70-летний пенсионер. По словам мужчины, он перепутал педали.

«Но в этом можно усомниться, — пописали видео его авторы. — К деду особых претензий нет. Вызвали скорую, помогли ему прийти в себя».

Авторы видео заявили, что по пожилому мужчине было видно, что ему давно нельзя водить. Они добавили, что главным секретом остается, как и кто допустили его к вождению транспортного средства, передает «Подмосковье 360».