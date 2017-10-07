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Россия
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Глава Гидрометцентра предсказал один день бабьего лета Москве
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    Глава Гидрометцентра предсказал один день бабьего лета Москве

    16:03  7 Октября 2017
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    Глава Гидрометцентра предсказал один день бабьего лета Москве

    Москва, 7 октября. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода подарит жителям российской столицы еще один день бабьего лета. В воскресенье, 7 октября, в Москве будет солнечно и тепло.

    «Завтра всем москвичам и жителям окрестностей столицы советую не сидеть дома, а гулять в парках, чтобы не пропустить хорошую погоду», — цитирует его слова ТАСС.

    В понедельник москвичей ожидает «необычная погода», предупреждает Вильфанд. По его словам, фронтальный раздел циклона, который сейчас находится чуть южнее столицы, полностью приблизится к ней. Прогнозируется облачная погода, местами дождь.

    Глава Гидрометцентра предсказал один день бабьего лета Москве

    Тем не менее температура воздуха в воскресенье и понедельник будет выше нормы. Погода будет теплой, но достаточно спокойной для конца рабочей недели, добавил глава Гидрометцентра.

    Во вторник в Москве прогнозируется сильный ветер, который отступит уже к среде. В целом на следующей неделе погода будет спокойной с небольшими осадками.

    Автор: Дима Оленин
    #погода #москва
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