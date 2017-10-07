Гостиница появится в московском парке «Зарядье»

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Москва, 7 октября. Гостиница в столичном парке «Зарядье» появится в 2019 году, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Столичный парк «Зарядье» был открыт 9 сентября на месте бывшей гостиницы «Россия». Как отметил Хуснуллин, завершается проектирование нового отеля. У инвесторов уже есть график строительства гостиницы, передает «Подмосковье 360».