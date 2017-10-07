Гостиница появится в московском парке «Зарядье»
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Москва, 7 октября. Гостиница в столичном парке «Зарядье» появится в 2019 году, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Столичный парк «Зарядье» был открыт 9 сентября на месте бывшей гостиницы «Россия». Как отметил Хуснуллин, завершается проектирование нового отеля. У инвесторов уже есть график строительства гостиницы, передает «Подмосковье 360».
«Срок окончания строительных работ, по-моему, конец 2019 года, — уточнил заместитель мэра в радиоэфире станции «Говорит Москва». — Так как я бываю постоянно в «Зарядье», то я вижу, что строительство идет достаточно активно».