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Гостиница появится в московском парке «Зарядье»
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    Гостиница появится в московском парке «Зарядье»

    13:17  7 Октября 2017
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    Гостиница появится в московском парке «Зарядье»

    Москва, 7 октября. Гостиница в столичном парке «Зарядье» появится в 2019 году, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    Столичный парк «Зарядье» был открыт 9 сентября на месте бывшей гостиницы «Россия». Как отметил Хуснуллин, завершается проектирование нового отеля. У инвесторов уже есть график строительства гостиницы, передает «Подмосковье 360».

    «Срок окончания строительных работ, по-моему, конец 2019 года, — уточнил заместитель мэра в радиоэфире станции «Говорит Москва». — Так как я бываю постоянно в «Зарядье», то я вижу, что строительство идет достаточно активно».

    Гостиница появится в московском парке «Зарядье»

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #гостиница #парк #зарядье #2019
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