Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Герои «Лиги справедливости» будут ездить на суперкарах Mercedes-AMG
Общество
Стало известно, когда запустят новый участок «желтой» ветки метро в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, когда запустят новый участок «желтой» ветки метро в Москве

    13:07  7 Октября 2017
    30

    Стало известно, когда запустят новый участок «желтой» ветки метро в Москве

    Москва, 7 октября. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что новый участок Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена от действующей станции «Раменки» до «Рассказовки» планируется открыть для пассажиров весной будущего года.

    Хуснуллин сообщил журналистам, что к концу года строительная готовность будет закончена. Далее специалисты произведут обкатку. Первые составы с пассажирами поедут в марте 2018 года.

    Стало известно, когда запустят новый участок «желтой» ветки метро в Москве

    Кроме того, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства добавил, что в 2020 году западная и восточная части Калининско-Солнцевской линии полностью соединятся. Таким образом, в столице появится самая длинная линия метро, 62 км, когда с запада на восток можно будет проехать без единой остановки.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #москва #метро
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 41440

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        86949

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107666

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30074

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44918
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        184
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        839
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        257
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40327