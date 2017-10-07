Стало известно, когда запустят новый участок «желтой» ветки метро в Москве

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Москва, 7 октября. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что новый участок Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена от действующей станции «Раменки» до «Рассказовки» планируется открыть для пассажиров весной будущего года.

Хуснуллин сообщил журналистам, что к концу года строительная готовность будет закончена. Далее специалисты произведут обкатку. Первые составы с пассажирами поедут в марте 2018 года.

Кроме того, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства добавил, что в 2020 году западная и восточная части Калининско-Солнцевской линии полностью соединятся. Таким образом, в столице появится самая длинная линия метро, 62 км, когда с запада на восток можно будет проехать без единой остановки.