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Синоптики предупредили, что столицу накроет вторая волна дождей
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    Синоптики предупредили, что столицу накроет вторая волна дождей

    12:35  7 Октября 2017
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    Синоптики предупредили, что столицу накроет вторая волна дождей

    Москва, 7 октября. Специалисты Росгидромета сообщили, что первая волна дождей в московском регионе завершилась. Возобновление осадков прогнозируется в ночь на понедельник.

    По прогнозам синоптиков, 9 октября в столичном регионе выпадет до 9 мм, днем в понедельник - до 5 мм осадков. Во вторник жителям и гостям столицы придется снова запастись зонтами. Известно, что на 10 октября специалисты Росгидромета прогнозируют до 8 мм осадков.

    Синоптики предупредили, что столицу накроет вторая волна дождей

    Напомним, что за два дня в Москве выпало более четверти месячной нормы осадков. Общий показатель в октябре увеличился на 16 мм.

    Автор: Алексей Громов
    #погода #москва #дожди
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