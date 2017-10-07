Синоптики предупредили, что столицу накроет вторая волна дождей

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Москва, 7 октября. Специалисты Росгидромета сообщили, что первая волна дождей в московском регионе завершилась. Возобновление осадков прогнозируется в ночь на понедельник.

По прогнозам синоптиков, 9 октября в столичном регионе выпадет до 9 мм, днем в понедельник - до 5 мм осадков. Во вторник жителям и гостям столицы придется снова запастись зонтами. Известно, что на 10 октября специалисты Росгидромета прогнозируют до 8 мм осадков.

Напомним, что за два дня в Москве выпало более четверти месячной нормы осадков. Общий показатель в октябре увеличился на 16 мм.