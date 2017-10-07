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Стена обрушилась в подмосковном Одинцово, два человека пострадали
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    Стена обрушилась в подмосковном Одинцово, два человека пострадали

    11:07  7 Октября 2017
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    Стена обрушилась в подмосковном Одинцово, два человека пострадали

    Москва, 7 октября. При обрушении стены в подмосковном Одинцово пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МВД РФ по Московской области агентству «Москва».

    Инцидент произошел 6 октября на улице Верхняя Пролетарская. Там производился демонтаж стены в одном из магазинов. В результате обрушения стены пострадали два человека. Они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

    В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, отмечает «Газета.Ru».

    Автор: Дима Оленин
    #обрушение #одинцово
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