Стена обрушилась в подмосковном Одинцово, два человека пострадали

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Москва, 7 октября. При обрушении стены в подмосковном Одинцово пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МВД РФ по Московской области агентству «Москва».

Инцидент произошел 6 октября на улице Верхняя Пролетарская. Там производился демонтаж стены в одном из магазинов. В результате обрушения стены пострадали два человека. Они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, отмечает «Газета.Ru».