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Происшествия
Неизвестные с газовым баллончиком напали на подростка на северо‐востоке Москвы
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    Неизвестные с газовым баллончиком напали на подростка на северо‐востоке Москвы

    10:53  7 Октября 2017
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    Неизвестные с газовым баллончиком напали на подростка на северо‐востоке Москвы

    Москва, 7 октября. Группа неизвестных напала на 14‐летнего подростка, когда тот рисовал граффити в подъезде на северо‐востоке столицы. Полиция начала проверку происшествия.

    Инцидент произошел 6 октября в жилом доме на Ясном проезде. Молодой человек разрисовывал маркером стену в подъезде, сообщает Телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В этот момент к нему подошла группа подростков. Один из них сделал юноше замечание и брызнул перцовым баллончиком в лицо.

    Неизвестные с газовым баллончиком напали на подростка на северо‐востоке Москвы

    Пострадавшего увезли на скорой помощи. Врачи зафиксировали у подростка химический ожог 1 степени. 

    Автор: Алексей Громов
    #москва #происшествие #ожог
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