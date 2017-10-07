Неизвестные с газовым баллончиком напали на подростка на северо‐востоке Москвы

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Москва, 7 октября. Группа неизвестных напала на 14‐летнего подростка, когда тот рисовал граффити в подъезде на северо‐востоке столицы. Полиция начала проверку происшествия.

Инцидент произошел 6 октября в жилом доме на Ясном проезде. Молодой человек разрисовывал маркером стену в подъезде, сообщает Телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В этот момент к нему подошла группа подростков. Один из них сделал юноше замечание и брызнул перцовым баллончиком в лицо.

Пострадавшего увезли на скорой помощи. Врачи зафиксировали у подростка химический ожог 1 степени.