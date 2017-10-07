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Более 100 тысяч человек эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва
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    Более 100 тысяч человек эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

    10:50  7 Октября 2017
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    Более 100 тысяч человек эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

    Москва, 7 октября. Более 200 объектов было эвакуировано в Москве в пятницу, 6 октября, после анонимных сообщений о минировании, сообщает источник агентства «Интерфакс».

    Как сообщил собеседник агентства, звонки поступали с 11 утра до глубокой ночи. Эвакуация затронула около 160 тысяч человек и 260 городских объектов.

    Всего анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах коснулись почти 70 школ, 15 больниц и поликлиник, 40 торгово-развлекательных центров, более 50 государственных учреждений, более 60 мест массового скопления людей.

    К счастью, ни одно сообщение о минировании не подтвердилось. По данному факту были возбуждены уголовные дела.

    Напомним, что с начала сентября по стране прошла волна анонимных звонков о минированиях. Ежедневно во всех городах России проходят массовые эвакуации школ, гостиниц, больниц, торговых центров и других общественных территорий.

    Автор: Дима Оленин
    #москва #эвакуация
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