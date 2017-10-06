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Московский кинотеатр был эвакуирован из-за сообщения об угрозе взрыва
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    Московский кинотеатр был эвакуирован из-за сообщения об угрозе взрыва

    23:37  6 Октября 2017
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    Московский кинотеатр был эвакуирован из-за сообщения об угрозе взрыва

    Москва, 6 октября. В Москве была проведена эвакуация кинотеатра «Эльдар», расположенного на Ленинском проспекте. Причиной стал анонимный звонок, сообщивший о заложенном в здании взрывном устройстве.

    Как сообщается, сейчас правоохранительные органы проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва в кинотеатре «Эльдар» на Ленинском проспекте.

    Кроме того, за сегодняшний день были эвакуированы еще несколько кинотеатров, а также других зданий, среди которых были школы, вузы и торговые центры.

    По данным RT, атака телефонных террористов в Москве в эту пятницу стала самой массовой с 11 сентября. Поступило более 150 звонков, из-за которых пришлось эвакуировать около 100 тысяч человек.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #москва #эвакуация #кинотеатр #эльдар
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