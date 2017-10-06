Маршруты наземного транспорта изменят в Москве с 7 октября

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Москва, 6 октября. В эту субботу в Москве будут изменены маршруты наземного транспорта. Как сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс», изменения коснутся транспорта, обсуживающего маршруты в центре города.

Причиной изменения маршрутов стало завершение работ по благоустройству города. Нововведения коснутся преимущественно автобусов, следующих через Садовое кольцо, Краснопресненскую полщадь, а также площадь Тверская застава.

Кроме того, как пишет газета «Известия», будут запущены два новых маршрута: М27 (Карачаровский путепровод — метро «Парк Победы») и 144К (улица Кравченко — метро «Октябрьская»), которые свяжут сразу несколько районов Москвы.