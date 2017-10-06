Очевидцы не дали скрыться водителю, сбившему пешехода в Подмосковье

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Москва, 6 октября. Водитель автомобиля сбил человека на пешеходном переходе у дома №5 по проспекту Ленинского комсомола в подмосковном городе Видное. Скрыться с места нарушителю помешали очевидцы. Как стало известно, они перекрыли ему дорогу и не дали уехать.

По словам одного из очевидцев, «водитель «четверки» пытался уехать, но его чуть тормознул грузовик, и в этот момент на дорогу выбежали двое мужчин и встали перед машиной». Через несколько минут на место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и ДПС.

Пострадавший получил несерьезную травму ноги. Медики оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, в тройном ДТП в Архангельской области погиб один человек.