Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Маршруты наземного транспорта изменят в Москве с 7 октября
Происшествия
Очевидцы не дали скрыться водителю, сбившему пешехода в Подмосковье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Очевидцы не дали скрыться водителю, сбившему пешехода в Подмосковье

    21:15  6 Октября 2017
    30

    Очевидцы не дали скрыться водителю, сбившему пешехода в Подмосковье

    Москва, 6 октября. Водитель автомобиля сбил человека на пешеходном переходе у дома №5 по проспекту Ленинского комсомола в подмосковном городе Видное. Скрыться с места нарушителю помешали очевидцы. Как стало известно, они перекрыли ему дорогу и не дали уехать.

    По словам одного из очевидцев, «водитель «четверки» пытался уехать, но его чуть тормознул грузовик, и в этот момент на дорогу выбежали двое мужчин и встали перед машиной». Через несколько минут на место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и ДПС.

    Пострадавший получил несерьезную травму ноги. Медики оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, в тройном ДТП в Архангельской области погиб один человек.

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 4810

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85911

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107599

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30051

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44847
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        1121
        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        19:54   6 Октября 2017
        274
        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        19:26   6 Октября 2017
        579
        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        16:19   6 Октября 2017
        5799