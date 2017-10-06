Потребление электроэнергии в Москве снизилось на четверть — Собянин

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Москва, 6 октября. Московским властям удалось снизить потребление электроэнергии в Москве на четверть. Об этом в пятницу заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели» в «Манеже».

По его словам, к 2020 году экономия электроэнергии составит 40% по сравнению с 2010 годом, а в денежном выражении — это миллиарды рублей.