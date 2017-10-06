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Три вокзала эвакуировали в Москве из-за звонков о минировании
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    Три вокзала эвакуировали в Москве из-за звонков о минировании

    18:09  6 Октября 2017
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    Три вокзала эвакуировали в Москве из-за звонков о минировании

    Москва, 6 октября. Сотрудники полиции проверяют сообщения об угрозах взрыва на столичных вокзалах, сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

    В данный момент кинологи проверяют Курский, Киевский и Рижский вокзалы. На всех трех объектах проведена эвакуация.

    Ранее сообщалось, что в Москве после звонков о минировании эвакуировали пять школ. Кроме того, аналогичные сообщения пришли по десяти торговым центрам столицы. Кинологи проверили два вуза, детские сады и районные управы.

    Напомним, что с начала сентября в нашей стране прошла волна эвакуаций. Звонки от «лжетеррористов» поступают в правоохранительные органы всех российских городов буквально каждый день.

     

    Автор: Алексей Громов
    #москва #эвакуация
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