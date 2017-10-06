Московские рынки объявили скидки до 40% в последние дни фестиваля «Золотая осень»

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Москва, 6 октября. Кунцевский, Ленинградский и Преображенский рынки Москвы объявили о скидках в последние дни фестиваля «Золотая осень» — 7 и 8 октября.

Покупателям предлагают приобрести свежую рыбу со скидкой в 20-40%, сыр со скидкой 10-20% или мясо со скидкой 20%. Кроме того, мед подешевеет на 30%. Ожидается также временное снижение цен на сезонные овощи и фрукты, которые можно приобрести на Кунцевском, Ленинградском и Преображенском рынках, а также на Калужской сельскохозяйственной ярмарке, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на мэрию российской столицы.