Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Московские рынки объявили скидки до 40% в последние дни фестиваля «Золотая осень»
Политика
Властям Подмосковья предложили провести роуд-шоу в Индии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Властям Подмосковья предложили провести роуд-шоу в Индии

    17:16  6 Октября 2017
    60

    Властям Подмосковья предложили провести роуд-шоу в Индии

    Москва, 6 октября. Посол Индии Саран Панкадж предложил делегации Московской области провести в его стране роуд-шоу. Об этом он заявил на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

    Власти Московской области могут провести в Индии презентацию инвестиционного потенциала региона.

    «Я хочу предложить вам провести роуд-шоу в крупных индийских городах, чтобы продвигать Подмосковье для индийской промышленности», — заметил индийский посол.

    Властям Подмосковья предложили провести роуд-шоу в Индии

    Панкадж добавил, что потенциальными площадками для этих мероприятий могут стать Дели, Мумбай и Бангалор, передает интрнет-издание «Подмосковье сегодня». Он также подчеркнул, что для при организации роуд-шоу индийское посольство окажет всю необходимую помощь.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #подмосковье #индия #роуд-шоу
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 3143

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85553

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107568

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30032

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44809
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        16:19   6 Октября 2017
        1831
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        217
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        3127
        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        МО РФ: Военные США за полгода не провели ни одной операции против ИГ в Сирии

        8:53   6 Октября 2017
        1370