Властям Подмосковья предложили провести роуд-шоу в Индии

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Москва, 6 октября. Посол Индии Саран Панкадж предложил делегации Московской области провести в его стране роуд-шоу. Об этом он заявил на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Власти Московской области могут провести в Индии презентацию инвестиционного потенциала региона.

«Я хочу предложить вам провести роуд-шоу в крупных индийских городах, чтобы продвигать Подмосковье для индийской промышленности», — заметил индийский посол.

Панкадж добавил, что потенциальными площадками для этих мероприятий могут стать Дели, Мумбай и Бангалор, передает интрнет-издание «Подмосковье сегодня». Он также подчеркнул, что для при организации роуд-шоу индийское посольство окажет всю необходимую помощь.