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Видео с места смертельного ДТП с автобусом в Коломне появилось в Сети
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    Видео с места смертельного ДТП с автобусом в Коломне появилось в Сети

    17:00  6 Октября 2017  /обновлено: 17:07  06 Октября 2017
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    Видео с места смертельного ДТП с автобусом в Коломне появилось в Сети

    Москва, 6 октября. Видео с места смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье появилось в Сети. Запись предоставили в региональном главке МВД РФ. Жертвами автокатастрофы стали шесть человек.

    По словам начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, ДТП произошло сегодня около 15.30 в районе 3-го километра автодороги «Обход города Коломны». Рейсовый автобус ехал из Москвы в Озеры. 

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями водитель рейсового автобуса «МАН» совершил опрокидывание в левый по ходу движения кювет»,  — уточнила она.

    По данным полиции, в результате ДТП погибли шесть человек.

    Установлено, что автобус принадлежит Московской транспортной компании. Всего в салоне находилось 39 человек. 

     

    Автор: Алексей Громов
    #москва #дтп #автобус #московскаяобласть
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