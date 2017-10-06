Видео с места смертельного ДТП с автобусом в Коломне появилось в Сети

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Москва, 6 октября. Видео с места смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье появилось в Сети. Запись предоставили в региональном главке МВД РФ. Жертвами автокатастрофы стали шесть человек.

По словам начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, ДТП произошло сегодня около 15.30 в районе 3-го километра автодороги «Обход города Коломны». Рейсовый автобус ехал из Москвы в Озеры.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями водитель рейсового автобуса «МАН» совершил опрокидывание в левый по ходу движения кювет», — уточнила она.

По данным полиции, в результате ДТП погибли шесть человек.

Установлено, что автобус принадлежит Московской транспортной компании. Всего в салоне находилось 39 человек.