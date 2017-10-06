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Происшествия
Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом под Москвой
Происшествия
Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом под Москвой
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    Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом под Москвой

    16:29  6 Октября 2017
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    Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом под Москвой

    Москва, 6 октября. Стали известны данные о погибших и пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье.

    В настоящее время известно о пяти погибших и 18 пострадавших. При этом источник ФАН подчеркнул, что осмотр пассажиров на месте ЧП продолжается, поэтому количество раненых может измениться. 

    «По предварительным данным, детей среди погибших нет», — добавил он.

    Как сообщалось ранее, трагедия произошла в Коломенском районе области возле поселка Лукерино. 

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #автобус #московская область
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