Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом под Москвой

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Москва, 6 октября. Стали известны данные о погибших и пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье.

В настоящее время известно о пяти погибших и 18 пострадавших. При этом источник ФАН подчеркнул, что осмотр пассажиров на месте ЧП продолжается, поэтому количество раненых может измениться.

«По предварительным данным, детей среди погибших нет», — добавил он.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в Коломенском районе области возле поселка Лукерино.