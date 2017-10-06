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Рейсовый автобус перевернулся в Подмосковье: есть жертвы
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    Рейсовый автобус перевернулся в Подмосковье: есть жертвы

    16:05  6 Октября 2017
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    Рейсовый автобус перевернулся в Подмосковье: есть жертвы

    Москва, 6 октября. Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП в Подмосковье. Трагедия произошла в Коломенском районе области возле поселка Лукерино. Как стало известно ФАН, по предварительным данным, погибли четыре человека. 

    «На месте ДТП работают медики и полиция. Точные данные о жертвах и пострадавших уточняются. Предварительно известно о четырех погибших», — уточнил источник в экстренных службах региона. Кроме того, он сообщил, что автобус принадлежит Московской транспортной компании.

    «Причины пока не установлены: автобус на ровном месте ушел в кювет и перевернулся», — добавил собеседник агентства. 

    Всего в салоне автобуса находилось 39 человек. По данным ТАСС, число жертв ДТП уже выросло до пяти человек.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #автобус #московскаяобласть
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