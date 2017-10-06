Рейсовый автобус перевернулся в Подмосковье: есть жертвы

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Москва, 6 октября. Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП в Подмосковье. Трагедия произошла в Коломенском районе области возле поселка Лукерино. Как стало известно ФАН, по предварительным данным, погибли четыре человека.

«На месте ДТП работают медики и полиция. Точные данные о жертвах и пострадавших уточняются. Предварительно известно о четырех погибших», — уточнил источник в экстренных службах региона. Кроме того, он сообщил, что автобус принадлежит Московской транспортной компании.

«Причины пока не установлены: автобус на ровном месте ушел в кювет и перевернулся», — добавил собеседник агентства.

Всего в салоне автобуса находилось 39 человек. По данным ТАСС, число жертв ДТП уже выросло до пяти человек.