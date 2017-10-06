Полиция получила сообщения о минировании более 50 объектов в Москве

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Москва, 6 октября. Полиция Москвы получила информацию о минировании более 50 объектов. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, неизвестные сообщают о минировании префектуры, детских садов, школ и медучереждений. В частности, в полицию поступило сообщение о бомбе в здании поликлиники МВД, откуда было эвакуировано 80 человек.

Напомним, что накануне не менее 70 объектов было эвакуировано в Челябинской области из-за сообщений о минировании, а за день до этого 70 объектов эвакуировали в Казани. Мишенью телефонных террористов тогда стали школы, салоны красоты, жилые дома и государственные учреждения.